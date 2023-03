Sebastian Joseph-Day, do Chargers, afirma que foi agredido sexualmente por funcionários da TSA

Jogador de linha defensivo do Los Angeles Chargers Sebastian Joseph-Day – um ex-campeão do Super Bowl – afirma que foi agredido sexualmente pelo pessoal da TSA na sexta-feira.

O jogador de 28 anos, que assinou com os Chargers em 2022 depois de passar suas três primeiras temporadas na NFL com os Rams, disse que tudo aconteceu no aeroporto John Wayne em Orange County, Califórnia.