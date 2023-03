Secretário de Comércio dos EUA discute semicondutores, India Telecom Stack com Ministro Ashwini Vaishnaw

A Secretária de Comércio dos EUA, Gina M Raimondo, reuniu-se com o Ministro Ashwini Vaishnaw. Os dois discutiram a cooperação em semicondutores, economia digital e fluxo de dados, Open RAN e o Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). A secretária de Comércio dos EUA, Gina M Raimondo, e o ministro do Comércio da Índia, Piyush Goyal, assinaram hoje um Memorando de Entendimento (MoU) sobre semicondutores.

Antes de assinar o Memorando de Entendimento (MoU) para uma cooperação estratégica mais estreita em semicondutores entre os EUA e a Índia, a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, reuniu-se com o ministro indiano de Eletrônica e Tecnologia da Informação, Ashwini Vaishnaw. Os dois discutiram uma ampla gama de questões importantes para o relacionamento comercial EUA-Índia, incluindo cooperação em semicondutores, economia digital e fluxos de dados, Open RAN e o Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

De acordo com a Leitura da Reunião do Secretário Raimondo com o Ministro Indiano de Eletrônica e Tecnologia da Informação, Ashwini Vaishnaw, os dois discutiram a importância dos Estados Unidos e dos 13 outros parceiros do IPEF trabalhando para desenvolver políticas que criarão cadeias de suprimentos mais resilientes e seguras, acelerar progredir em nossas respectivas transições verdes e gerar benefícios econômicos tangíveis para a Índia e todos os outros parceiros do IPEF.

O ministro Ashwini Vaishnaw também twittou sobre a reunião. Ele disse: “Discutiu a infraestrutura digital pública da Índia, a pilha de telecomunicações da Índia e a cooperação na cadeia de suprimentos confiável de semicondutores com @SecRaimondo, secretário de comércio dos EUA”.

Como os EUA e a Índia estão tentando construir internamente uma cadeia de suprimentos de semicondutores resiliente, as duas nações estão aprimorando a colaboração bilateral para desenvolver um ecossistema de design, fabricação e fabricação de semicondutores na Índia.

Relevância do Semicondutor

Hoje, os semicondutores alimentam tudo na Terra – de smartphones a laptops, carros a data centers e, no espaço – satélites a foguetes, e emergiram como o principal componente estratégico para o crescimento do país. A escassez de semicondutores durante a pandemia do COVID-19 abriu os olhos para muitos países, com nações como Índia, EUA e UE anunciando incentivos para impulsionar o ecossistema de semicondutores internamente.

Chris Miller é professor assistente de história internacional na Fletcher School of Law and Diplomacy da Tufts University e autor do livro Chip War: The Fight for the World’s Most Critical Technology disse ao Business Today: “A fabricação de semicondutores é um negócio internacional inevitável. As cadeias de suprimentos se estendem por mais de meia dúzia de países. Nenhum país é autossuficiente na produção de semicondutores. Em vez de se concentrar na autossuficiência ou na fabricação doméstica per se, é melhor os países se concentrarem em garantir que não dependam excessivamente de parceiros comerciais nos quais não podem confiar. Construir cadeias de suprimentos com parceiros confiáveis ​​é uma estratégia melhor do que a autossuficiência.”

Os EUA têm restringido a capacidade da China de obter chips de computação avançados, desenvolver e manter supercomputadores e fabricar semicondutores avançados. E enquanto as nações procuram construir uma cadeia de suprimentos confiável e resiliente, a Índia pode ganhar com esse desenvolvimento. “A tendência mais ampla das tensões tecnológicas EUA-China e a bifurcação das cadeias de suprimentos de eletrônicos apoiarão os esforços de fabricação de chips na Índia, à medida que as empresas multinacionais procuram fornecedores não chineses”, acrescenta Miller.

Mesmo uma sessão de 45 minutos discutindo a economia da indústria de semicondutores no Fórum Econômico Mundial em Davos em janeiro deste ano apenas recapitula a relevância do chip no mundo de hoje. Afinal, é uma plataforma onde os líderes globais moldam as agendas globais, regionais e da indústria. A sessão contou com palestrantes como Pat Gelsinger, CEO da Intel (um dos maiores fabricantes de chips do mundo), Martin Lundstedt, Presidente e CEO da AB Volvo (as principais empresas automobilísticas), Liesje Schreinemacher, Ministra de Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento, Ministério das Relações Exteriores da Holanda (sede de várias empresas que fornecem equipamentos para a indústria de fabricação de semicondutores, incluindo ASML) e o Ministro de TI e Eletrônica da Índia, Ashwini Vaishnaw. E na platéia estavam a governadora de Michigan (EUA), Gretchen Whitmer, a senadora dos EUA por Washington – Maria Cantwell e o senador dos EUA por Ohio, Rob Portman. Os dois últimos estiveram envolvidos na aprovação da Lei CHIPS dos EUA.