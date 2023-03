Secretário de Turismo apresenta Destino Penedo para 600 agentes de viagens durante WMT

Workshop Masterop Travel é considerado um dos maiores do segmento do turismo e acontece em Maceió

Assessoria Setur Penedo

E o trabalho de divulgação e promoção do Destino Penedo não para! Na manhã de hoje (10), a cidade de Penedo foi apresentada para cerca de 600 agentes de viagens durante o WMT – Workshop Masterop Travel.

O evento é considerado um dos maiores do segmento do turismo e segue até sábado (11), no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió.

A apresentação foi feita por Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo, que mostrou aos profissionais características, dados e particularidades da cidade, como os principais pontos turísticos, gastronomia, cultura, artesanato, setor hoteleiro e serviços de qualidade.

Os agentes de viagens que participam do WMT são dos estados da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Também estão no evento representantes de agências do Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

De acordo com Jair Galvão, a Masterop é uma das operadoras que mais geram resultados e comercializam o Destino Penedo, daí a importância de celebrar e investir na parceria iniciada em 2022.

“Como o objetivo é consolidar, de vez, a cidade de Penedo como destino turístico, a participação em eventos como o WMT é essencial e de fundamental importância. Aqui, temos contato direto com agentes e operadores de viagens de todo o Brasil, fator que contribui com o avanço e aumento da comercialização do nosso destino”, disse o gestor da Setur.

SOBRE O WMT – WORKSHOP MASTEROP TRAVEL

Criado pela Masterop Operadora, o WMT – Workshop Masterop Travel foi pensado para ampliar as potencialidades dos participantes e possibilitar que fechem negócios durante a programação e fortaleçam ainda mais o turismo de Alagoas e de outras regiões do Brasil.

A vasta programação do evento conta com capacitações ministradas por fornecedores nacionais e internacionais da Masterop, rodadas de negócios e feiras.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da Setur Alagoas