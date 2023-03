Segurança pública para a festa náutica Penedo Summer será reforçada

Secom PMP

Representantes de setores da Prefeitura de Penedo e da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Marinha reuniram-se nesta terça-feira, 14, para alinhar questões relacionadas com a segurança do Penedo Summer, a festa náutica que acontece no próximo dia 02 de abril.

O evento aberto ao público faz parte do calendário anual da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) e terá sua atração principal anunciada nesta quarta, 15, pelo Prefeito Ronaldo Lopes, em seu perfil no Instagram.

Antes da confirmação sobre quem vai fazer o show no palco instalado numa balsa ancorada no rio São Francisco, às margens da Prainha Nova, as embarcações de médio e pequeno porte de Penedo e Piaçabuçu já estão quase todas reservadas.

A informação é do empresário Fernando Regueira, que também participou do encontro no auditório da Casa de Aposentadoria. Membros da Soamar (Sociedade Amigos da Marinha) também estiveram na reunião coordenada por Teresa Machada, gestora da SEMCLEJ.

A expectativa sobre a presença de grande público no Penedo Summer exige a adoção de medidas, entre elas o reforço no efetivo das forças de segurança, assegurado pelos oficiais durante o encontro.

Também já está definido que o embarque e o desembarque das embarcações será feito na Marina Pública do bairro Santo Antônio, assim como a proibição da venda de bebidas em garrafas de vidro e de espetinho para churrasco dentro do local do evento.

Além do show no rio São Francisco no período da tarde, até as 17 horas, o público do Penedo Summer vai curtir o pôr do sol ao som das atrações que tocarão no palco montado entre o estacionamento da Prainha e a área da Prainha Nova, com toda área do evento fechada e realização de revista das pessoas no ponto de acesso.

Vale lembrar que o prazo para cadastramento para ambulantes ainda será definido e que será permitido entrar na arena dos shows com caixa térmica contendo bebidas em lata ou garrafa PET.