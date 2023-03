Selena Gomez confessa ser constantemente envergonhada por trolls online

Selena Gomez teve que lidar com muita coisa ao longo de sua vida, envergonhar o corpo é, infelizmente, outro fardo para ela devido à sua popularidade. O que as pessoas que a perseguem não entendem é que ela tem lidado com o lúpus e todo o Justin Bieber base de fãs ao mesmo tempo. Mas, além disso, precisamos deixar algo claro. Envergonhar o corpo online não é bom, crianças. Não importa o que você esteja passando em sua vida, o anonimato que a mídia social oferece não é desculpa para assediar pessoas famosas ou qualquer pessoa. Selena Gomez sabia que ela teria que lidar com inimigos como uma celebridade e ela foi corajosa o tempo todo.

Mas seu documentário Apple TV+ acaba de ser lançado na quinta-feira, chama-se ‘Dear…’ e Selena Gomez acabou de fazer uma confissão que faz muito sentido. Ela confessou como se sente toda vez que alguém fala sobre sua aparência, ela disse: “Eu menti. Eu entraria na Internet, postaria uma foto e diria: ‘Não importa. Não estou aceitando o que você está dizendo ‘. Eu estava postando essas coisas dizendo que não me incomoda porque eu não queria incomodar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Ficando envergonhado por sua aparência, quem são, quem eles amor, eu só acho isso tão injusto. Eu não acho que alguém mereça menos do que isso. Eu estava sendo envergonhado por ganhar peso por causa do meu lúpus.”

As incríveis realizações de Selena Gomez

Além de sua impressionante carreira musical, Selena Gomez também é autora, produtora e uma atriz muito boa. Na verdade, não ficaríamos surpresos se ela conseguisse papéis ainda mais importantes no cinema ou na televisão em um futuro próximo. Gomez é uma artista multitalentosa que superou muitos obstáculos em sua vida. O fato de ela pensar constantemente nas pessoas que passam por isso é uma das razões pelas quais ela é uma grande artista. Nesta nova série documental, ela conseguiu mostrar um lado muito particular dela para as massas e isso também exige muita coragem. Mas Selen também é humana, claro que todo aquele ódio direcionado a ela a afetou de alguma forma.