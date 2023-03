Selena Gomez diz que mentiu quando disse que body shaming não a incomodava

Selena Gomez está confessando uma mentira … que ela não se incomoda quando as pessoas a envergonham, porque na verdade é um soco no estômago.

A estrela de “Only Murders in the Building” tinha um motivo … “Eu estava postando essas coisas dizendo que não me incomoda porque não queria incomodar outras pessoas que estavam passando pela mesma coisa”, acrescentando: ” Ser envergonhado por sua aparência, quem eles são, quem eles amam, eu acho isso muito injusto”.