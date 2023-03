Selena Gomez faz história como a primeira mulher a atingir 400 milhões de seguidores no Instagram

Selena Gomez quebrou o Instagram recorde ao se tornar a mulher mais seguida na plataforma com 400 milhões seguidores. A ex-estrela da Disney alcançou esse marco em 17 de março, apenas três meses após retornar ao Instagram. ela superou Kylie Jennerque anteriormente detinha o título com 382 milhões de seguidores.

A popularidade de Gomez no Instagram não é nova. Ela tem sido consistentemente uma das celebridades mais seguidas na plataforma há anos. No entanto, sua jornada com a mídia social tem sido difícil.

Selena Gomez diz que discutir sua saúde mental no doc ‘Selena Gomez: My Mind & Me’ é aterrorizante

Em uma entrevista de 2021 com Voga, a cantora revelou que excluiu o aplicativo de compartilhamento de fotos de seu telefone em 2019, depois que começou a afetar sua saúde mental. “Em um ponto, o Instagram se tornou meu mundo inteiro e era muito perigoso”, disse ela No estilo em 2022.

Em seu último post, o “Apenas assassinatos no prédio“estrela compartilhou duas selfies sem maquiagem com a legenda”química violeta“, uma referência à música de mesmo nome no Miley Cyrusoitavo álbum de estúdio, “Verão interminável.” O post de Gomez promove a ideia de amor próprio e de estar confortável consigo mesmo.

Selena tenta ser uma inspiração para milhões de mulheres

A ascensão de Gomez à fama no Instagram foi impressionante, e sua última conquista recorde foi aplaudida por fãs e seguidores. “Ela é uma inspiração para milhões de pessoas, e essa conquista só prova isso”, disse um fã no Twitter.

Ela é a mulher mais seguida no IG, mas não a pessoa mais seguida. O título pertence ao jogador de futebol Cristiano Ronaldoquem tem 562 milhões seguidores.

A experiência de Gomez com o Instagram é um lembrete dos perigos potenciais da mídia social e da importância de fazer uma pausa quando necessário. “Fazer uma pausa nas redes sociais foi a melhor decisão que já tomei para minha saúde mental”, explicou Gomez.

“O ódio e as comparações desnecessárias foram embora assim que desliguei o telefone. Terei momentos em que aquela sensação estranha voltará, mas agora tenho um relacionamento muito melhor comigo mesma”, disse ela.