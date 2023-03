Selena Gomez revelou Kylie Jenner com um comentário que ela fez a um usuário do TikTok?

Singer e atriz Selena Gomez recentemente fez um comentário sobre um TikTok vídeo que tem fãs especulando sobre Kylie Jennersexualidade de. No vídeo, um TikToker instou Kylie a “sair do armário” enquanto criticava seu comportamento após a briga entre ela e Selena.

A vlogger finalizou seu clipe dizendo: “Apenas saia do armário. Nós entendemos, você está lutando”. Selena então comentou sobre o clipe, “Eu te amo”, o que deixou os fãs de Kardashian se perguntando se ela estava insinuando a sexualidade de Kylie.

Tudo isso porque Kylie já foi acusada de “queerbaiting” no passado ao ficar com sua melhor amiga Stassie Karanikolaou. No mês passado, ela beijou Stassie nos lábios em uma série de fotos afetuosas que sua amiga compartilhou no Dia dos Namorados. Alguns fãs acreditaram que a postagem tinha um significado mais profundo, sugerindo que Kylie e Stassie poderiam estar em um relacionamento.

Outro capítulo na guerra da mídia social com Kylie e Hailey

Esta guerra de mídia social entre Selena, Kylie e Hailey Bieber começou com um post sobre as sobrancelhas de Selena, quando o “Apenas assassinatos no prédioA estrela compartilhou um vídeo do TikTok mostrando suas sobrancelhas laminadas e, horas depois, Kylie postou uma selfie em suas histórias no Instagram com as palavras “Isso foi um erro?” escrito sobre as sobrancelhas.

Ela também compartilhou uma captura de tela de uma chamada do FaceTime com sua melhor amiga Hailey, que se concentrou em suas sobrancelhas. Embora os fãs imediatamente tenham afirmado que as postagens estavam jogando sombra em Selena, Kylie rapidamente rebateu: “Isso está atingindo. Nenhuma sombra em relação a Selena nunca, e eu não vi as postagens de sobrancelha dela!”

Essa ‘guerra de celebridades’ focada na aparência gerou uma discussão sobre uma sociedade mais inclusiva e receptiva, onde todos possam se sentir seguros e apoiados, independentemente de sua sexualidade.

Como Selena disse em resposta à guerra da mídia social, “É tudo desnecessário. Sou fã de Kylie!” Vamos nos lembrar de espalhar amor e positividade em vez de ódio e especulação.