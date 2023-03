‘Sem acordos definitivos e vinculativos’: fabricante do iPhone Foxconn nega qualquer novo investimento na Índia

A gigante de tecnologia taiwanesa Foxconn disse no sábado que não “celebrou nenhum acordo definitivo e vinculativo” para novos investimentos na Índia, apesar da visita de seu presidente ao país, informou a agência de notícias AFP.

“A Foxconn não firmou acordos definitivos e obrigatórios para novos investimentos durante esta viagem”, afirmou a empresa em comunicado.

O esclarecimento vem depois que um relatório da Bloomberg disse que a Foxconn pretende investir US$ 700 milhões em uma nova fábrica em Karnataka para a construção de peças do iPhone. “As negociações e revisões internas estão em andamento. Os valores de investimentos financeiros discutidos na mídia não são informações divulgadas pela Foxconn.”

O ministro-chefe de Karnataka, Basavaraj Bommai, havia dito anteriormente que o governo do estado havia assinado um acordo com a Foxconn para um grande investimento. “Acordo assinado com a Foxconn, líder em eletrônica, para fazer grandes investimentos no estado após uma discussão detalhada com o co’s C’man Young Liu. Espera-se que crie 1 lakh de empregos. 300 acres de terra perto do aeroporto internacional de Bengaluru alocado”, Bommai twittou.

O governo de Telangana anunciou recentemente que assinou um acordo com a Foxconn para investir no estado. “Muito feliz em anunciar um mega investimento da @HonHai_Foxconn em Telangana que criará empregos para um colossal jovem de um Lakh em Telangana”, twittou o ministro de TI de Telangana, KT Rama Rao.

O presidente e CEO da Foxconn, Young Liu, visitou a Índia de 27 de fevereiro a 4 de março. “Minha viagem esta semana apoiou os esforços da Foxconn para aprofundar parcerias, encontrar velhos amigos e fazer novos e buscar cooperação em novas áreas, como desenvolvimento de semicondutores e veículos elétricos,” Liu disse. “A Foxconn continuará a se comunicar com os governos locais para buscar as oportunidades de desenvolvimento mais benéficas para a empresa e todas as partes interessadas”.

Atualmente, a Foxconn possui instalações em Andhra Pradesh e Tamil Nadu, que são usadas para fabricar produtos para Apple e Amazon. Além da Foxconn, a Apple tem mais dois fornecedores operando na Índia, incluindo Pegatron e Wistron. O interesse renovado da empresa taiwanesa na Índia pode ser atribuído às crescentes tensões geopolíticas globais em torno dos EUA e da China. No entanto, a maior fábrica de iPhone da Apple pertencente à Foxconn está estabelecida na China.

Leia também: Foxconn, fabricante do iPhone da Apple, criará 1 milhão de empregos na Índia

Leia também: Foxconn, fabricante do iPhone, abrirá fábrica de eletrônicos em Telangana e criará 1 lakh de empregos