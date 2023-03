Sem apostas proibidas: Petr Yan pode se recuperar contra Merab Dvalishvili? Além disso, opa! Jed perdeu todo o seu dinheiro

O UFC 285 está em análise, mas isso não significa que o jogo de MMA está parando. Neste sábado, em Las Vegas, o UFC retorna com mais uma noite de luta, desta vez encabeçada por uma luta crucial entre o peso galo Petr Yan e Merab Dvalishvili, e assim, como sempre, os garotos do No Bets Barred estão de volta para discutir.

Os co-apresentadores Conner Burks e Jed Meshew abrem o episódio discutindo o UFC 285, um evento inegavelmente ruim para ambos. Conner acabou perdendo algumas unidades, mas isso empalideceu em comparação com Jed, cujo plano “All In On Shevchenko” saiu pela culatra catastroficamente. Agora Jed está no chão e procurando se recuperar, então os meninos mergulham no UFC Las Vegas, com os dois homens avaliando os méritos de continuar apoiando Petr Yan, questionando os possíveis resultados para a Batalha de Alexanders no co- evento principal e cavando fundo para encontrar valor na eliminatória. Então, antes de encerrar as coisas, Jed oferece um par de apostas no Bellator 292, apenas para garantir.

Sintonize o episódio 38 de No Bets Barred.

Novos episódios do Sem apostas barradas O podcast cai toda quarta-feira e está disponível no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O último episódio pode ser ouvido abaixo.