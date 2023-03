Sem gastos! Conheça 5 carros isentos do IPVA 2023

O IPVA é o imposto que deve ser pago a cada início de ano. Mas, existem algumas regras que você precisa saber. Aliás, uma delas envolve a isenção do imposto. Por isso, confira quais são os 5 carros isentos do IPVA 2023.

A seguir você entenderá melhor o que é esse imposto, outras formas de ficar isento de pagamento do imposto. Por fim, saber quais são esses 5 carros que estão beneficiados com essa isenção.

Sobre o IPVA

O imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) é arrecadado de maneira estadual. Sendo assim, o repasse se divide em 50% para o município e 50% para o estado.

É de suma importância realizar o pagamento da forma correta do IPVA. Visto que isso implica diretamente na obtenção do seu licenciamento do veículo. Logo, sendo um empecilho transitar com ele de maneira irregular.

Caso você não efetue o pagamento do IPVA, ficará impedido de retirar o seu licenciamento. Porém, ao circular com o veículo nessa situação, será passível de receber uma infração gravíssima. Além disso, perderá 7 pontos na carteira e deverá pagar o valor de R$ 293,47.

Quem pode ser isento no IPVA 2023?

Então, saiba que é possível obter a isenção do imposto. Assim, alguns casos incluem, por exemplo, pessoas com deficiência ou que utilizam o veículo para fins profissionais. Outra situação envolve quem é proprietário de carros muito antigos.

Como esse imposto é cobrado de maneira estadual, a isenção varia de acordo com o estado. Sendo assim, a depender do Detran de cada localidade, a porcentagem da isenção pode variar entre 50 a 100%. No entanto, isso dependerá diretamente de algumas regras.

Como dito acima, para quem é proprietário de carros com determinado tempo de fabricação, há a possibilidade de ser isento. Assim, pensando nisso, separamos os 5 carros isentos do IPVA 2023. Portanto, se você possui algum dos ditos abaixo, saiba que esse ano você não precisará arcar com esse custo.

Quais são os 5 carros isentos no IPVA 2023

É importante ressaltar que todos os carros ditos abaixo só contarão com isenção se o ano do fabricação for, no máximo, 2003. Isto é, fabricado há pelo menos 20 anos. Assim, confira quais são os veículos:

Ford EcoSport

Se possui este veículo com a fabricação do ano de 2003, saiba que a isenção do seu imposto é 100%. Para quem não conhece a marca, um fato curioso é que o seu desenvolvimento foi feito com base no Fiesta, um outro carro da linha.

Portanto, todos os proprietários deste veículo, que estejam de acordo com o período de fabricação, estão 100% isentos.

Volkswagen Fox

Certamente você já ouviu a respeito desse carro. Assim, vale dizer que foi um sucesso de vendas no ramo de veículos automotivos em 2003. Além disso, até hoje é possível encontrá-los em circulação.

Um dos principais recursos é ser um dos primeiros veículos com tecnologia flex (gasolina + álcool). Com isso, o custo-benefício é bastante benéfico para os motoristas.

Nissan XTerra

Um carro com menor uso nas áreas urbanas é o Nissan XTerra. E sim, ele é um dos 5 carros isentos do IPVA 2023. Aliás, isso acontece devido a sua data de fabricação que foi em 2004.

Assim, a título de curiosidade, se tem interesse em possuir esse veículo, é possível encontrá-lo com valores em torno de 80 mil reais.

Honda Fit

O Honda Fit ainda está disponível para venda e tem um excelente custo-benefício para os condutores. E, desse modo, ele está incluso na lista. A melhor notícia, aliás, é que quem adquiriu este carro em 2003 já conta com a isenção total do IPVA.

Citeoën C3

Quando esse modelo foi lançado, era possível encontrar diversas pessoas que adquiriram o produto na proposta de ter um carro mais charmoso e usável para o dia a dia.

Se você foi um desses compradores na época realizando a compra até 2003, saiba que hoje em dia, é possível ser isento do IPVA.

A partir das informações ditas sobre os carros que estão isentos do pagamento do IPVA no ano de 2023, foi possível observar que a maioria deles passaram por fabricações entre os anos de 2003 e 2004. Ou seja, tem 20 anos de circulação.

Desse modo, verifique se o seu veículo corresponde com essa regra. Se tiver qualquer dúvida, consulte o Detran da sua localidade. Assim, corra atrás do seu direito de estar isento do pagamento desse imposto.