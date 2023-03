Sem surpresas! Brasil decepciona em ranking de salário mínimo entre os países da América Latina

Recentemente, a plataforma de descontos online CupomValido.com.br, divulgou um estudo com o ranking do salário mínimo nos países da América Latina. Não surpreendendo boa parte da população, o Brasil não está em uma posição favorável, ficando na quinta colocação.

Todavia, o cenário em torno do reajuste do salário mínimo é ainda pior em países como a Venezuela, Argentina, República Dominicana e Colômbia. A pesquisa levou em consideração os dados divulgados pelos próprios países no início deste ano.

Ranking de salário mínimo na América Latina

Salários mínimos de 2023 em cada país da América Latina, convertido para reais. Veja:

Costa Rica – R$ 3.183;

Uruguai – R$ 2.851;

Chile – R$ 2.508;

Equador – R$ 2.376;

Guatemala – R$ 2.127;

El Salvador – R$ 1.927;

Paraguai – R$ 1.842;

Panamá – R$ 1.721;

Bolívia – R$ 1.716;

México – R$ 1.716;

Honduras – R$ 1.668;

Peru – R$ 1.420;

Brasil – R$ 1.320;

Colômbia – R$ 1.227;

República Dominicana – R$ 1.082;

Argentina – R$ 977;

Venezuela – R$ 42.

Lula anuncia um novo salário mínimo para 2023

O Governo Federal anunciou que aumentará o salário mínimo dos brasileiros no mês de maio deste ano. Neste sentido, o piso nacional passará de R$ 1.302 para R$ 1.320. A medida se refere a uma promessa de campanha do presidente Lula.

O tema já gerou muitos conflitos, inclusive, após as inconsistências encontradas na base do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De todo modo, a nova remuneração já foi aprovada no Congresso Nacional, e com isso, bastava ter recursos suficientes para viabilizar.

Sendo assim, após ter buscado outras formas de reduzir o impacto, o governo parece pronto para implementar o novo salário de R$ 1.320 a partir de maio. A previsão é que um anúncio oficial seja realizado no dia 1º do mesmo mês, no dia Dia do Trabalhador.

Salário mínimo ideal é quase 5 vezes maior que o piso atual

Na falta de um política consistente de valorização do salário mínimo e sucessivas altas na inflação, o piso nacional se distanciou bastante do valor ideal. Pesquisas recentes apontam que a remuneração necessária para viver no país possui uma discrepância muito grande em relação ao valor atual.

Desse modo, conforme o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor ideal para que uma família de quatro pessoas consiga sanar todas as suas necessidades chegou a R$ 6.641,58 em janeiro. Lembrando que o salário vigente é de R$ 1.302.

Em outras palavras, o piso nacional brasileiro continua sendo insuficiente para garantir condições mínimas aos cidadãos. Mesmo com o ganho real, ou seja, acima da inflação, o valor de R$ 1.302 está muito abaixo do ideal. Na prática, é quase cinco vezes menor, sendo de 4,8.

Cabe salientar que a pesquisa do Dieese sobre o salário mínimo considera uma família com quatro pessoas, conforme os dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA). Contudo, segundo a Constituição Federal, o piso nacional deveria garantir o básico às famílias brasileiras.

Nessa perspectiva, por meio do salário mínimo todos deveriam alcançar boas condições na alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Mas, como já mencionado, a realidade de insuficiência segue no país há vários anos.