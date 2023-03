Semana começa com MAGNÍFICA NOTÍCIA para quem tem o Caixa Tem

A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, confirmou o lançamento de um novo cartão para o Bolsa Família.

Segundo a executiva, a ferramenta será emitida na função débito, a fim de facilitar que as famílias contempladas do programa social acessem o benefício mensal.

Além disso, o novo cartão ajudará os usuários a movimentarem a conta, inclusive, possibilitando a bancarização de muitos beneficiários.

Isso porque, todas as pessoas que fazem parte da folha de pagamento do Bolsa Família terão uma conta digital aberta pela Caixa no aplicativo Caixa Tem.

Caixa também anuncia novo aplicativo do Bolsa Família

Segundo a instituição financeira, também será lançado um novo aplicativo para o Bolsa Família, e será disponibilizado para Android e iOS.

Assim, esse lançamento substituirá o app do Auxílio Brasil (antigo nome do programa social). Ele servirá para que os beneficiários tenham acesso a informações sobre a iniciativa.

Mesmo que seja lançado um novo aplicativo, isso não significa que outros recursos relacionados ao saque do benefício serão bloqueados.

Sendo assim, os cartões e senhas usados para saque do Auxílio Brasil vão continuar válidos e poderão ser utilizados para retirada de valores do Bolsa Família.

Saque do Bolsa Família

Saque no guichê de atendimento: O beneficiário pode se dirigir até uma agência da Caixa e sacar a parcela do Bolsa Família no guichê da instituição.

Na ocasião, basta apresentar um documento de identificação oficial com foto e solicitar os valores ao atendente.

Saque no caixa eletrônico: Para realizar o saque no caixa eletrônico o beneficiário precisa ter em mãos o cartão do Auxílio Brasil ou do antigo Bolsa Família.

Em seguida, basta:

Inserir o cartão no terminal de autoatendimento da Caixa; Digitar a senha e o valor que deseja sacar; Conferir e confirmar a operação; Em seguida, retirar o cartão para finalizar o procedimento.

Também é possível fazer o saque com o cartão nas unidades lotéricas, porém, a tarefa é exclusiva para o titular do benefício.

Além disso, é preciso apresentar um documento de identificação oficial com foto.

Saque sem cartão: Embora poucos saibam, o benefício do Bolsa Família também pode ser resgatado sem o cartão.

Além da movimentação disponível através dos serviços do Caixa Tem, o beneficiário pode gerar um código de saque para realizar o procedimento em um caixa eletrônico, casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui.

Confira os passos a seguir:

Acesse o Caixa Tem; Faça o login com seu CPF e senha dos serviços Caixa; Na tela inicial, toque em “Saque” e digite o valor a ser resgatado; Feito isto, clique em “Gerar código de saque”. Ele tem validade de 1 hora. Anote a sequência número e vá até um caixa eletrônico da Caixa para efetuar o resgate; No terminal, toque no botão “Entrar”; Clique no menu “Saque Auxílio Brasil/Bolsa Família”; Coloque o número do CPF e clique em “Confirmar”; Digite o código de saque gerado no aplicativo; Informe o valor do saque do Bolsa Família e finalize a operação.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família – Março

NIS final Data de pagamento 1 20 de março 2 21 de março 3 22 de março 4 23 de março 5 24 de março 6 27 de março 7 28 de março 8 29 de março 9 30 de março 0 31 de março