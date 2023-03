Semana começa com novo ALERTA GERAL para os brasileiros com o Nubank

O Nubank é um dos maiores bancos digitais do país. O banco digital é responsável pela liberação de um dos cartões de crédito mais requisitados na atualidade.

No entanto, isso não é por acaso. Acontece que a ferramenta oferece diversas condições vantajosas aos usuários, a ressaltar o fato de não possuir anuidade.

Para obter o cartão de crédito, o cliente precisa passar por uma análise do Nubank. No entanto, na maioria das vezes, ao ser aprovado, é possível que o usuário não se agrade do limite disponibilizado.

Acontece que o banco digital utiliza uma tecnologia baseada em algoritmos para definir o limite de crédito que cada cliente poderá receber.

Assim, aqueles que apresentarem condições mais favoráveis, como um poder de compra maior, por exemplo, serão mais beneficiados com o crédito.

No entanto, existem algumas formas de fazer com que o seu limite de crédito no Nubank seja aumentado. Portanto, confira abaixo.

As dicas principais para aumentar o limite do seu cartão

Evite atrasar o pagamento de contas e faturas;

Pague antes da data de vencimento ou até a data;

Escolha data de vencimento da fatura de acordo com o pagamento do seu salário;

Não pague o valor mínimo da fatura, pois isso irá ativar o crédito rotativo;

Mantenha a renda mensal atualizada no aplicativo do Nubank ;

; Utilize o cartão de crédito com frequência;

Use bastante o cartão sem ultrapassar o limite;

Não tenha dívidas.

Ademais, outro fator que pode ajudar o cliente a obter mais limite é não ter o nome sujo em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa.

Acontece que o negativado faz com que o score de crédito caia rapidamente e, consequentemente diminuindo as chances de conquista de um limite maior.

Qual cartão do Nubank devo usar?

Como já mencionado, o Nubank é um dos maiores bancos digitais do Brasil. Dentre os diversos benefícios ofertados pela fintech, os cartões de crédito são os mais requisitados pelos clientes.

Atualmente, o banco oferece três opções de cartão de crédito aos usuários, sendo o Gold, Platinum e Ultravioleta, cada um com condições especiais e únicas.

Cartões Gold e Platinum do Nubank

Em primeiro lugar, as duas modalidades de cartão são as mais solicitadas pelos clientes do Nubank. Ambos possuem diversos benefícios, como anuidade 0.

Entretanto, a diferença das ferramentas está justamente nas vantagens disponibilizadas em cada um.

A saber, no cartão Gold, os clientes podem desfrutar de garantia estendida de até 1 ano, promoções em compras realizadas com a ferramenta, seguro e proteção dos presos e proteção em compras por dano acidental ou roubo.

Por outro lado, no cartão Platinum, os usuários podem ser beneficiados com consultorias de viagens, serviços de concierge, ofertas internacionais, seguro de automóveis ou emergências médicas em viagens e isenção de rolha (os clientes não pagam a taxa na 1ª garrafa de vinho em restaurantes).

O cartão mais utilizado no dia a dia dos clientes do Nubank é na modalidade Gold. No entanto, para os clientes que viajam bastante, o mais indicado é o Platinum.

Cartão Ultravioleta do Nubank

A modalidade Ultravioleta é mais recente que está disponível pelo Nubank. A ferramenta possui, primeiramente, um diferencial em seu modelo físico, por ser na cor prateada. Além disso, esse modelo é o que oferece mais benefícios os clientes. Os principais são:

Cashback de 1% em compras no crédito;

Rendimento de 200%, caso o valor seja guardado;

Garantia estendida em compras;

Seguros (proteção de preço, proteção de compras, bagagem, viagem);

Salas VIP em aeroportos;

Mensalidade 40% menor que outras ofertas no mercado, nas modalidades Black e Premium.