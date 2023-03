SEMDETTUR oferta vagas de EMPREGOS em Piracicaba – SP

Em São Paulo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo (Semdettur) de Piracicaba oferta abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Assistente de Cozinha Assistente de Recursos Humanos Auxiliar comercial Auxiliar de Cozinha Técnico de Enfermagem Técnico de Instalação Técnico de Refrigeração Operador de Escavadeira Hidráulica Operador de Loja e Estoque Operador de Loja Televendas Operador de Máquina Vendedor Vendedor de materiais elétricos Vendedor Externo Mecânico de Manutenção Mecânico de Refrigeração Montador Montador de Móveis Motorista de Carreteiro Eletricista Eletricista de manutenção Eletricista montador Encarregado de açougue Auxiliar de Serviços Gerais Auxiliar Técnico Balconista Atendente Borracheiro Caldeireiro Caldeireiro/Soldador Analista de Controladoria Analista Fiscal Pleno Armador Operador de Máquina de Papel Operador de máquina de terraplenagem Padeiro Pedreiro Representante Comercial Supervisor de Qualidade Técnico de Segurança e Meio Ambiente Técnico em Nutrição Técnico em Segurança do Trabalho Torneiro mecânico Assistente Administrativo/Compras Auxiliar de Eletricista Vendedor Interno/Externo Vigia Auxiliar de Instalações de Rastreadores e Tacógrafos Auxiliar de limpeza Auxiliar de Manutenção Auxiliar de Mecânica Carpinteiro Carpinteiro de Obras Confeiteiro Cozinheiro Açougueiro Ajudante de Açougueiro Encarregado/Planejador Estagiário(a) de RH Estoquista Funileiro Automotivo Gestora de Unidade Governanta Jardineiro Manutenção Mecânico Automotivo Mecânico de bicicletas Mecânico de Combustão Ajudante de Produção e Instalador Ajudante de Serviços Gerais Almoxarife Analista de compras Motorista Motorista de caminhão-basculante Motorista operador de betoneira

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever enviando os seguintes documentos: RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço, carteira de trabalho física ou digital, foto do histórico que comprove a escolaridade exigida na vaga, foto do curso (caso a vaga exija); e foto da CNH dentro da validade (caso a vaga exija), para o e-mail entrevistacatpiracicaba@gmail.com, colocando o nome da vaga de interesse no “assunto” da mensagem:

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

