Seminário em Penedo orienta produtores rurais sobre bovinocultura de leite

Secom PMP

Produtores rurais de municípios da região do Baixo São Francisco e do Agreste alagoano participam nesta quinta-feira, 09, de seminário em Penedo sobre a criação de gado para produção de leite.

O trabalho no auditório da Casa de Aposentadoria tem a participação de agricultores da cidade sede do evento e também de Piaçabuçu, Igreja Nova e São Sebastião, além de representantes da Emater Alagoas e do Banco do Nordeste.

O fortalecimento da pecuária é uma das linhas de atuação do Governo de Alagoas, por meio da Seagri, e da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA), incentivo destacado por Rogério José da Silva (Rogério dos Peixoto), gestor da pasta da Prefeitura de Penedo.

Em Penedo, a articulação direcionada para o homem e a mulher do campo ganhou um aliado importante para melhorar a qualidade genética do rebanho, o Programa Mais Pecuária Brasil.

“Com apoio do Prefeito Ronaldo Lopes, nós estamos fortalecendo essas cadeias produtivas, seja para o gado de leite ou gado de corte, melhorando a renda e qualide de vida dos nossos agricultores”, explica o Secretário Rogério dos Peixoto.