SENAC anuncia 500 bolsas de estudos para diversos cursos: saiba como se inscrever

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) divulgou recentemente a abertura de 500 vagas para bolsas de estudos para diversos cursos. As bolsas estão sendo oferecidas para as seguintes áreas:

Cuidador de idoso : será iniciado em 11 de abril;

: será iniciado em 11 de abril; Manicure e pedicure : será iniciado em 19 de junho;

: será iniciado em 19 de junho; Técnico em informática : será iniciado em 25 de abril;

: será iniciado em 25 de abril; Inglês – Let’s start : será iniciado em 5 de junho;

: será iniciado em 5 de junho; Técnico em estética : será iniciado em 25 de abril;

: será iniciado em 25 de abril; Programador de sistemas : será iniciado em 21 de março;

: será iniciado em 21 de março; Inteligência emocional e vendas : será iniciado em 17 de julho;

: será iniciado em 17 de julho; Cabeleireiro : será iniciado em 11 de abril;

: será iniciado em 11 de abril; MS Excel : será iniciado em 8 de julho;

: será iniciado em 8 de julho; Maquiador: será iniciado em 2 de maio.

É importante salientar que as bolsas estão sendo oferecidas pela unidade do Senac de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

A saber, cada curso possui seus próprios critérios para a inscrição e seleção dos alunos. Em 2022, o Senac atendeu um total de 8 mil cidadãos, em busca de bolsas de estudos e especialização profissional. A expectativa é atender uma quantidade ainda maior que no ano passado.

Como se inscrever nas bolsas do Senac?

Para se inscrever, é necessário que o interessado compareça à unidade do Senac e Juiz de Fora- MG. A unidade fica localizada na Avenida Barão do Rio Branco, no número 3.300, Centro. É importante levar consigo um documento de identificação com foto, bem como um comprovante de residência.

Senac vai promover leilão com mais de 700 de itens

O Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Sergipe anunciou que um novo leilão será promovido neste mês. De acordo com um representante da instituição, diversos itens serão disponibilizados na ação, somando o total de quatro lotes para venda.

Leilão do Senac

No total, serão 800 itens leiloados que serão, como já mencionado, dividido em quatro lotes. A expectativa é que o edital com todas as regras e informações seja divulgado em breve.

“Serão quatro lotes. O primeiro de mobiliários, com armários, cadeiras, birôs e carteiras; outro de equipamentos em geral, com refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, máquinas de costura e de limpeza; equipamentos de informática e, dois veículos, que serão a novidade deste ano, uma Van e uma moto”, afirmou o gerente do Núcleo Administrativo do Senac, Adriano Silva.

A saber, esse não é o primeiro leilão promovido pelo Senac-SE. A expectativa é que todos os itens disponibilizados sejam vendidos, como ocorreu no último leilão da instituição.

“O último leilão de bens realizado pelo Senac foi em 28 de janeiro do ano passado, pela Lance Leilões. Foram leiloados 10 lotes, entre mobiliário, refrigeração, equipamento de informática, de cozinha e máquinas de costura”, afirmou o gerente.

De acordo com informações oficiais, a empresa responsável pelo leilão deste ano será a Hope. A previsão é que o edital seja publicado no próximo dia 13 de março.