A Senff iniciou suas atividades em 1892 como uma panificadora, através de muita dedicação e trabalho, ela cresceu e se tornou um banco. Para dar continuidade a essa trajetória repleta de conquistas e realizações, a empresa está com oportunidades de empregos abertos em várias regiões do país. Confira.

Senff divulgou novos EMPREGOS pelo país; veja as regiões e cargos

A Senff possui o reconhecimento de várias instituições do varejo e atua através de qualidade e excelência. Sempre em busca de expandir os seus negócios, a empresa preza pela contratação de profissionais talentosos e excepcionais para fazer parte da equipe.

Nesta data, a empresa está com oportunidades de trabalho abertas em várias regiões do Brasil e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir, os empregos disponíveis e saiba como se candidatar.

Vended. Externo – Curitiba/PR;







Anals. de Meio Pagame. Jr – Curitiba/PR;







Anals. de Contas – Lages/SC;







Anals. de Cont. Internos – Curitiba/PR;







Ass. Financeiro – Curitiba/PR;







Ass. de Vend. Consignado – Curitiba/PR;







Ex. de Contas – Porto Alegre/RS;







Op. de Atendimen. I – Curitiba/PR;







Ass. Contábil – Curitiba/PR;







Anals. de Business Intelligence – Curitiba/PR.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Habibs abriu novas vagas de EMPREGO pelo país; veja as regiões

Como se candidatar

Os participantes que possuem interesse em concorrer ao processo seletivo, devem realizar o cadastro de um currículo com os dados atualizados através do link publicado no site 123empregos. A Senff está em busca de pessoas especializadas e comprometidas para fazer parte da equipe.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.