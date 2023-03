Muitas pessoas se perguntam se comer fruta engorda e se há algum malefício nesses alimentos para quem está fazendo dieta.

Salvo em casos nos quais o nutricionista prescreve, explicitamente, um consumo menor de frutas, a verdade é que esses alimentos podem ser consumidos sem tanta culpa assim.

Neste texto, apresentamos alguns fatores que podem influenciar. Saiba mais!

Será que comer fruta engorda?

Na realidade, a fruta, em si, não engorda. Apesar de ela ter frutose, um tipo de açúcar encontrado nesses alimentos, ainda assim a quantidade de calorias das frutas é muito menor do que a de um doce industrializado, por exemplo.

Além disso, como as frutas são ricas em fibras, a absorção desse açúcar é muito mais lenta, o que contribui para que o corpo não consuma uma quantidade exagerada de açúcar de uma hora para outra.

Obviamente, se você consumir 10 laranjas por refeição estará ingerindo uma quantidade de calorias maior do que se consumir apenas uma. Porém, sabemos que a dúvida não necessariamente está relacionada com o exagero alimentar. Muitas vezes, as pessoas acham que comer fruta engorda quando comem apenas uma depois de uma refeição.

Portanto, cuidado com o que você lê por aí: se alguém que não tem formação na área de nutrição disser para você parar de comer fruta, desconfie! Apenas os nutricionistas podem prescrever dietas nesse sentido.

As frutas são ricas em fibras

Fortalecendo o que mencionamos acima, as frutas são ricas em fibra, o que contribui para o aumento da saciedade e uma redução no consumo de gordura. Isso quer dizer que quando comemos frutas, teremos uma absorção menor das gorduras presentes nos alimentos.

Além disso, sentiremos menos fome, já que as fibras demoram para passar pelo intestino, aumentando a sensação de saciedade.

Sem fome, comemos relativamente menos, potencializando o processo de emagrecimento.

Na reeducação alimentar, tudo é questão de equilíbrio

Outro ponto que devemos pensar quando o assunto é “comer fruta engorda”, é com relação ao equilíbrio.

Fazer reeducação alimentar não é o mesmo que deixar de consumir tudo que possa ter um pouco mais de calorias, mas, sim, é compreender a importância de uma alimentação equilibrada e que contenha alimentos saudáveis.

Sendo assim, você não precisa deixar de comer fruta porque ela tem frutose, ou seja, porque ela tem açúcar, mas pode usar o bom senso para ingerir uma quantidade saudável, sempre respeitando as prescrições do seu nutricionista.

Cuidado com as dietas mirabolantes que você vê por aí. Jamais prescreva uma dieta hipocalórica para si mesmo sem conversar com um nutricionista!

Alimentos industrializados engordam muito mais!

Nunca se esqueça de que os alimentos industrializados são os que realmente engordam e não agregam na nossa saúde.

Isto é, além de aumentarem o nosso peso corporal, muitas vezes eles contêm calorias pobres, ou seja, sem nutrientes e vitaminas.

Portanto, o consumo de frutas é muito melhor e mais saudável!

Pense nisso e invista no que realmente faz bem à sua saúde. 😉