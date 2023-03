Será que você dorme bem? Leia este artigo!

Será que você dorme bem de verdade? Quando foi a última vez que você analisou o seu sono?

Esse exercício pode ajudá-lo a detectar pequenos gaps na sua noite de sono, propiciando mudanças que possam implementar mais qualidade de vida e um descanso mais revigorante.

Afinal, o sono impacta uma série de áreas das nossas vidas, não apenas o descanso em si. Podemos perceber a falta de sono no peso corporal, na fome, na disposição, na concentração, enfim!

Por isso, fizemos este conteúdo para ajudá-lo a pensar sobre o assunto. Vamos adiante!

Será que você dorme bem? 5 Sinais de que é preciso melhorar o sono!

Separamos 5 sinais que podem dar a entender que você precisa melhorar o seu sono. Lembrando que esses sinais podem ser mais ou menos intensos, dependendo da pessoa. Além disso, em casos nos quais os problemas de sono forem muito relevantes, o ideal é conversar com um profissional qualificado para que seja possível tomar as medidas cabíveis e investir em tratamentos adequados, ok?

Sigamos, agora, com alguns dos sinais de que é preciso melhorar o sono:

1. Problemas para se concentrar

O nosso cérebro precisa de descanso e de pausas para ter energia o suficiente para conseguir focar e se concentrar em algo importante. Quando você não dorme bem, acaba por atrapalhar essa “energia” do cérebro. Logo, pode apresentar dificuldades para ler um simples texto ou tentar fazer uma pequena tarefa que, em outros momentos, parecia muito simples.

2. Problemas relacionados à memória

Quando dormimos, o nosso cérebro faz uma verdadeira faxina nas nossas memórias. Ele reorganiza o que é importante, armazena as novas informações que são relevantes e “apaga” aquilo que “não terá serventia”.

Porém, quando não dormimos bem, esse momento de “faxina” do cérebro não ocorre. Ele não tem tempo de guardar as memórias importantes, e acaba apenas apagando tudo, como se as informações que quiséssemos lembrar também devessem ser jogadas fora.

Por isso, dormir mal gera problemas relacionados à memória. Fique atento.

3. Humor irritado

Quem não dorme bem também pode sofrer constantemente com alterações de humor, normalmente relacionadas aos níveis de estresse e irritabilidade. Portanto, pare e analise: será que você tem ficado irritado com facilidade? Até que ponto isso tem relação com o sono?

Verifique se você não tem dormido poucas horas por noite, ou se a qualidade do sono, em si, está sendo baixa, a fim de restabelecer uma nova rotina para você.

4. Sensação de fadiga constante

Sem dúvidas, um dos sinais de que você não dorme bem é a sensação de fadiga constante, sentida durante o dia. Você até pode dormir diversas horas seguidas, mas, ainda assim, parece que nunca é o suficiente.

Se você se sente dessa forma, vale a pena conversar com um especialista, ok?

5. Ganho de peso

Os nossos hormônios dependem do nosso sono para serem produzidos de forma equilibrada e saudável. Se dormimos mal, podemos ter mais apetite, devido à alteração desses hormônios, o que provoca uma maior ingestão de alimentos e, consequentemente, aumento de peso.

Com base nessas informações reflita: você dorme bem? Será que não seria interessante conversar com um profissional? Pense nisso e cuide-se!