Serasa faz alerta para boletos falsos; Entenda!

A Serasa está realizando mais uma edição do seu evento de renegociação de dívidas. O chamado Feirão Serasa Limpa Nome tem como objetivo ajudar os brasileiros a quitarem suas dívidas, e dessa forma, limparem seus nomes. No entanto, com o evento, os criminosos estão aplicando o golpe do “boleto falso”.

Devido à grande procura dos brasileiros pelas negociações de dívidas, os criminosos se aproveitam para criar um novo tipo de golpe. Eles enviam boletos falsos, imitando o resultado das propostas de negociação. Sendo assim, caso o usuário não esteja atento, ele pode acabar pagando um boleto para os golpistas, e não para as empresas credoras.

A Serasa emitiu um alerta para os brasileiros com dívidas a pagar, principalmente no período em que está ocorrendo o feirão de renegociação. No golpe em questão, os criminosos entram em contato com a vítima, oferecendo ajuda para quitar as dívidas.

Em seguida, os golpistas pedem para a pessoa inadimplente pagar o valor devido através de um boleto, ou até mesmo através do Pix. No entanto, tudo não passa de uma mentira, sendo que a prática é um crime. O objetivo é aplicar o golpe, com a vítima saindo no prejuízo.

Desta maneira, a Serasa esclarece que não entra em contato com as pessoas através de redes sociais. Com isso em mente, a recomendação para não cair no golpe é de não responder essas mensagens, caso as receba. Além disso, deve-se bloquear e denunciar o contato que as enviou.

Quem possui contas em aberto, e deseja quitar as dívidas durante o Feirão, deve entrar em contato com a empresa credora através do site oficial da Serasa. Inclusive, também existe uma ferramenta que ajuda a identificar se o boleto ou chave Pix são verdadeiros, ou golpes. Para isso, basta acessar a plataforma Limpa Nome, através do site ou aplicativo, e pesquisar o boleto em questão. Segundo a Serasa, 3 em cada 10 boletos pesquisados são golpes.

Fraude do Whatsapp e páginas falsas

Além do golpe do boleto falso, existem muitas outras maneiras que os criminosos tentam enganar a vítima. Nesse sentido, uma outra fraude muito recorrente é a do Whatsapp e páginas falsas.

Este tipo de golpe ocorre quando os bandidos clonam o Whatsapp da pessoa, utilizando sua foto de perfil e seus dados, e entram em contato com seus amigos e familiares se passando pela pessoa. Desta forma, os criminosos inventam uma falsa situação de emergência, e pedem transferências de dinheiro para as vítimas.

Como assumem se tratar de uma pessoa de confiança, as vítimas acabam transferindo o dinheiro sem questionamentos. Sendo assim, é importante ficar atento, principalmente quando os pedidos vem com muita urgência e dizendo que trocaram de número. tente confirmar pessoalmente, ou por telefone, com a pessoa que solicitou o dinheiro.

Por fim, existe o golpe das páginas falsas. Neste tipo, criminosos enviam links por e-mail, que redirecionam a vítima para páginas falsas. Através dessas páginas, as vítimas são induzidas a enviar seus dados aos criminosos, que também podem solicitar dinheiro ou induzi-las a baixar aplicativos maliciosos no celular.