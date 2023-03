Serie A: A raiva de De Laurentiis contra a FIFA e os agentes: eles roubaram bilhões e bilhões

Aurelio De Laurentiisdono de Napoli, é um cara que não mede suas palavras. Ele diz o que pensa, e isso ocasionalmente o torna inimigo do futebol italiano.

Agora, durante uma reunião no Departamento de Direito da Universidade da Campânia, Luigi Vanvitelli, ele fez algumas declarações sobre o tempo em que seu Napoli, Bari (também sob sua propriedade) e o futebol em geral estão passando.

Sua paixão pelo Napoli: “Gostaria de tirar qualquer dúvida se sou ou não torcedor do Napoli. Já que você vive nessa dúvida: quando criança meu pai Luigi me levava ao estádio quando eu ainda usava um Depois, em 1954, minha família produziu “L’oro di Napoli”… Você acha que se eu não fosse torcedor do Napoli teria ficado aqui por 19 anos?

“Vou te contar mais, sou fã de Nápoles, da cidade de Nápoles. Considero-a uma possível cidade central a nível europeu, como foi nos séculos passados. De muitas maneiras luto para promover a imagem de Nápoles no mundo.”

Bari: “Obviamente me perguntam ‘o que vai acontecer se você conseguir uma liga com Bari? Vamos vendê-lo, mas a alguém que nos dê a garantia de que o poderá gerir como uma obra de génio.”

Futebol italiano, dívidas e agentes: “A lei Melandri está quebrando nossas bolas há 20 anos, como você pode dizer que cuida das demonstrações financeiras dos clubes que estão tendo prejuízos? Para ‘curá-los’, você tem que limpar a lousa. O Estado italiano está ausente e procrastina.

“Agentes são um grande problema, por que os clubes não podem exercer a procuração? Se existe uma indústria, por que os contratos devem ser de cinco anos (regra na Itália, ed.) Por que não posso fazer um contrato de oito anos? Depois de dois anos, principalmente se o jogador mudou de agente e ainda não ganhou dinheiro, ele começa a ficar com raiva. Então você pressiona para que ele ceda e receba comissões de 5 a 10 milhões de euros.

“Havia um agente, Mino Raiolaque descanse em paz, muito simpático, que levou 30-50 milhões de euros de comissões aos ombros dos clubes.

“Você viu na Netflix o que a FIFA tem feito nos últimos anos? Eles roubaram bilhões e bilhões, eles que estão na Suíça, em Genebra e Zurique, fora de qualquer jurisdição europeia e ninguém os controla.”