Série A: Pogba finalmente se sente um jogador de futebol novamente: ele joga sua primeira partida após 297 dias, reaparecendo com a Juventus

Após a vitória no Derby della Mole contra Turimtodos em Juventus parabenizado Paulo Pogba. O francês finalmente fazia sua faz primeira apresentação em uma partida oficial nesta temporada. Em 28 de fevereiro, ele fez sua estreia com 22 minutos no relógio. Ele entrou em 2 a 2 e Juventus acabou vencendo a Toro por 4 a 2.

Após 297 dias, pogba voltou a campo para jogar pelos bianconeri. Seu último jogo? O primeiro amistoso do verão contra Chivas Guadalajara. Quarenta e um jogos fora até agora nesta temporada.

“Todos os sorrisos esta noite, feliz por estar de volta, obrigado pela recepção calorosa”, pogba escreveu em seu Instagram após a partida. O Estádio Allianz recebeu-o com uma ovação de pé, esquecendo as críticas pelo seu fraco desempenho nesta temporada. O médio, que recebe 8 milhões de euros mais bónus e é o mais bem pago da Serie A, estreou-se finalmente.

“Ele entrou e jogou bem, estamos felizes”, comentou um pouco mais cauteloso Massimiliano Allegri ao falar sobre pogba. Após a vitória, o francês aproximou-se do Juventus curva para entregar a camisa e tentar retribuir o carinho recebido.

Pretende ser importante

pogba foi acompanhado por Frederick Church, que está no time principal há meses. Ele não está 100 por cento, mas está recuperando sua forma. E assim como o italiano, que deu assistência para a vitória por 3 a 2, pogba deve ser importante.

Até aqui, Allegri optou por jogadores mais experientes no meio (Locatelli, Rabiot, Paredes…) mas também para jovens jogadores da academia de juniores: Feijão, Miretti ou Barrenechea, que estreou ontem como titular. O francês, se estiver 100 por cento, deve ter muitos minutos nesta temporada.