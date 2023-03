Série Vivo V27 lançada na Índia com display curvo de 120 Hz; ver preço, especificações

A gigante de tecnologia chinesa Vivo lançou sua mais recente série de smartphones, o Vivo V27, na Índia durante um evento de lançamento online. A série Vivo V27 apresenta dois novos smartphones – o Vivo V27 e o Vivo V27 Pro. Ambos os telefones exibem uma tela AMOLED curva com uma taxa de atualização de 120 Hz.

O Vivo V27 vem com uma tela Full HD+ AMOLED de 6,78 polegadas com resolução de 2400 x 1080 pixels. O dispositivo é alimentado por um processador Dimensity 7200 (4 nm) emparelhado com até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

O Vivo V27 Pro também possui uma tela Full HD+ AMOLED de 6,78 polegadas. Ele é alimentado por um processador MediaTek Dimensity 8200 (4 nm) emparelhado com até 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno.

Ambos os dispositivos apresentam uma impressionante configuração de câmera tripla, que inclui um sensor primário de 50 megapixels, uma lente ultra grande angular de 8 megapixels e uma lente macro de 2 megapixels. Na frente, o dispositivo possui uma câmera selfie de 50 megapixels com autofoco.

Ambos os dispositivos vêm com uma bateria de 4.600mAh com suporte para carregamento rápido de 66W. Outros recursos incluem suporte 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e uma porta USB Type-C para carregamento e transferência de dados.

A série Vivo V27 roda no Funtouch OS 13 baseado no Android 13. Os aparelhos também vêm com a tecnologia Ultra Game Mode da Vivo, que promete melhorar o desempenho e reduzir o consumo de energia durante os jogos.

O Vivo V27 custa Rs. 32.999 para a variante de 8/128 GB e Rs 36.999 para a variante de 12/256 GB. Estará disponível a partir de 23 de março.

O Vivo V27 Pro custa Rs. 37.999 para a variante de 8/128 GB, Rs 39.999 para a variante de 8/256 GB e Rs 42.999 para a variante de 12/256 GB. A pré-reserva começa hoje e o telefone estará disponível a partir de 6 de março.

Ambos os dispositivos estão disponíveis em duas opções de cores – Noble Black e Magic Blue.

Além dos dois telefones, a Vivo também anunciou os fones de ouvido TWS Air com drivers de 14,2 mm, microfones com cancelamento de ruído e Bluetooth 5.2.

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário