Servitec Brasil ABRE VAGAS em grande capital

A Servitec Brasil, empresa que tem a missão de fornecer soluções inovadoras em gestão de Outsourcing de Impressão para clientes que buscam redução de custos e atualização tecnológica, está atrás de novos colaboradores no mercado de trabalho. Desse modo, antes de falar mais sobre a companhia, confira a lista abaixo:

Vendedor de Outsourcing de Impressora – São Paulo – SP – Venda Técnica;

Vendedor (a) de Serviço de Help Desk – São Paulo – SP – Venda Técnica;

Vendedor Experiente em Cloud – Com Experiência – São Paulo – SP – Venda Técnica;

Técnico de TI – Técnico de TI Nível 2 – São Paulo – SP – TI;

Técnico de Impressora com Habilitação de Moto – São Paulo – SP – Suporte Técnico: Instalar, configurar e reparar impressoras em empresas dos clientes; Realizar manutenção preventiva em impressoras e equipamentos relacionados; Fornecer suporte técnico para clientes e colaboradores internos; Realizar entregas e retiradas de equipamentos utilizando uma moto.

Mais sobre a Servitec Brasil e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a empresa, podemos dizer que a Servitec Brasil está presente no mercado desde 2010, com soluções especializadas em Outsourcing de Impressão e fornecimento de suprimentos para impressoras.

Ao longo do tempo, a empresa vem se destacando no mercado nacional e firmando grandes parcerias com empresas que buscam gerenciamento e soluções tecnológicas com ótimo custo benefício. Visa o comprometimento e satisfação do cliente.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!