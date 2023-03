Shakira canta Piqué Diss Song em ‘Fallon’ e quebra recordes mundiais

Shakira colocar seu rompimento com o parceiro de longa data Gerard Piqué em uma música – uma que conquistou a indústria da música … e que acabou de lhe render uma tonelada de prêmios de recordes mundiais.

A estrela pop latina fez sucesso no ‘The Tonight Show’ na noite de sexta-feira, onde ela e DJ bizarro — que colaborou com Shakira em ‘Bzrp Music Sessions, vol. 53,’ uma música que está no topo das paradas desde janeiro — dividiu com Jimmy Fallon sobre todo o sucesso e elogios.

Shakira não se esquivou do fato de que esta faixa é, em geral, um FU para seu ex … passando a dizer que muito de sua vida pessoal, incluindo a desagradável separação, a motivou a criar um hino para as mulheres em todos os lugares.

Como ela diz … sua base de fãs agora se tornou uma irmandade, uma que ela diz reconhecer que teve que aturar um monte de “merda”, assim como ela fez no ano passado e mudou.

Claro, ela está se referindo ao fato de que Piqué se mudou com uma mulher muito mais jovem – Clara Chia Marti, de 23 anos… com quem GP veio a público ano passado. Segundo relatos, ela é uma estudante de relações públicas que trabalha para a produtora de Piqué e cuida de seus eventos.

De qualquer forma, Shakira deu ao povo o que eles queriam em ‘Fallon’… cantando a música de sucesso e fazendo todo o público dançar. Está claro… eles estão do lado dela.

Em algum momento durante sua aparição, ela também posou nos bastidores com todos os recordes mundiais do Guinness que quebrou desde que a música foi lançada – 14 deles, na verdade, já que o single continua a fazer números e cimenta-a nos livros de história de música/cultura pop.

Entre os títulos que ela agora detém como resultado … a faixa latina mais transmitida no Spotify em 24 horas, a faixa latina mais vista no YouTube em 24 horas, a faixa latina mais rápida a atingir 100 milhões de visualizações no YouTube e a faixa latina mais transmitida faixa no Spotify em uma semana.

Há mais … mas você entendeu a essência. A música está absolutamente arrasando, mais uma vez colocando Shakira no topo – uma prova de seu poder de permanência e de como ela é amada em todo o mundo.

As consequências da separação dela e de Piqué foram bastante difíceis e por um bom motivo – eles estiveram juntos por 11 anos e têm dois filhos … Sasha e Milan. Muitas pessoas acham que a maneira como ele terminou as coisas com Shakira foi sem cerimônia … e bastante escandalosa também.

Shakira parece estar indo muito bem agora… e ainda parece muito bem.