Shakira coloca boneca de bruxa de volta para mandar recado aos pais de Piqué

Emesmo assim Shakira está atualmente passando por um rompimento confuso com Gerard Piquéela ainda mora com os filhos na casa da família e esta fica ao lado de uma propriedade dos pais do ex-futebolista.

Isso levou a vários conflitos nas últimas semanas e meses, um dos quais envolve uma boneca bruxa.

Acredita-se que este manequim que se parece com uma bruxa foi colocado pela primeira vez em um dos Shakiravarandas em novembro e posicionada para ver a casa de seus ex-sogros.

Isso supostamente irritou Montserrat Bernabéu, piqueda mãe, que se acredita ter pedido para que fosse removido.

Eventualmente foi, mas nesta quinta-feira a boneca bruxa reapareceu, com uma capa preta esvoaçando ao vento e com os dedos apontados para a casa de piquepais de.

Outros conflitos entre Shakira e a mãe de Piqué

Este não foi o único problema entre os vizinhos. Outro dizia respeito ao fato de que a famosa faixa ‘BZRP Music Sessions # 53’ da cantora estava sendo tocada alto na casa, tanto que seus sogros podiam ouvi-la na porta ao lado.

Shakira também colocaram uma cerca entre as propriedades, bloqueando rotas que antes eram livres e abertas.

O Shakira x Montserrat Bernabéu A saga também viu um vídeo de 2012 voltar a viralizar, no qual a colombiana criticava os conselhos de estilo da sogra após ela sugerir que Shakira cortasse o cabelo curto.

“Sogra, nunca mais vou ouvir seus conselhos de estilo!” Shakira afirmado naquele vídeo.

Shakira está de partida para Nova York

A boa notícia para piquedos pais é que Shakira vai se mudar para os EUA em breve.

Atualmente, ela está viajando para Nova York para aparecer no ‘The Jimmy Fallon Show’ nesta sexta-feira, com seus filhos Milão e Sasha vindo também.

Então, em menos de um mês, ela deve fazer sua tão esperada mudança para Miami, deixando Barcelona para trás.