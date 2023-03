Shakira e Karol G se tornam as artistas mais ouvidas do mundo

Após o sucesso mundial da música ‘TQG’ nos ouvidos de música amantes, Shakira e Karol G se tornaram as artistas mais ouvidas do mundo, especialmente a última.

A letra dessa música, que muitos afirmam serem mensagens para seus parceiros: Gerard Piqué e anuel aaforam tocadas 40 milhões de vezes apenas no primeiro dia em que foram lançadas.

Depois de saber de seu registro, foi apenas Karol G que veio agradecer o sucesso que ela teve ao lado do compatriota.

“Como tudo começou… como está indo”, escreveu ela. “Não há palavras para descrever este momento.

“Minha primeira música número um global que compartilho com ela, Shakira, e ela sabe como me sinto honrado. TQG Global Número Um! OBRIGADA A TODOS pelo amor infinito!”, escreveu ela em sua conta no Instagram, menção que já ultrapassou os 3,5 milhões de curtidas.