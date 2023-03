Shakira está ansiosa para se mudar para Miami… onde seu ‘namorado secreto’ espera

Shakira está contando os dias para começar uma nova vida longe de Barcelona, ​​pois planeja se mudar para Miami em meados de abril, quando os filhos começarão as férias escolares.

No entanto, as constantes viagens da cantora geraram rumores de um suposto romance com um homem que mora na cidade americana, segundo meios de comunicação espanhóis como Socialite e OKDiario.

Shakira teria encontrado um novo amante, um homem que conheceu em Miami e com quem namora há quatro meses, o que implicaria um romance clandestino que agora está vendo a luz do dia.

Os rumores são muito fortes neste momento, embora a única informação que se saiba sobre este homem seja que ele mora nos EUA e eles estão se encontrando há quatro meses.

As contínuas viagens do colombiano a Miami poderiam fazer mais sentido com o surgimento desse romance.

Embora quase não haja expectativas de que uma reconciliação possa acontecer, dada a natureza de destaque de seu rompimento, se essa nova afiliação romântica for confirmada, isso significaria o fim definitivo de sua história de amor com Gerard Piquépai de seus dois filhos.