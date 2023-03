Shakira pode entrar com um processo contra Anuel AA por usar sua imagem sem consentimento

Shakira está no topo da indústria musical há algum tempo, mas o boom que experimentou nos últimos meses a tornou uma das artistas mais ouvidas do momento.

Ela se separou de Gerard Piqué fez com que ela se libertasse completamente e expressasse tudo o que sentia por meio de seu ofício, e cara, ela conseguiu.

Te felicito’, ‘Monotona’ e ‘Sessions #53’ com barbear viraram verdadeiros hinos para grande parte da sociedade e todas têm algo em comum: tiros verbais disparados contra o ex-companheiro.

A colombiana se soltou como nunca em suas canções e, embora diga que isso tem servido como “terapia”, também tem sido uma importante fonte de renda para ela.

Shakira está considerando processar Anuel AA

Como se não bastasse, seu último lançamento ‘TQG’ (Te Quedo Grande) com Karol G já é outro sucesso mundial, e as duas estrelas da música se uniram para destacar a importância da mulher e fazer algumas críticas aos ex, Gerard Piqué e AA Anual.

O que ninguém esperava era a resposta da cantora porto-riquenha, que não hesitou em lançar uma música com o nome da estrela colombiana.

Ele publicou ‘Ms rica que ayer’, uma música em que diz “Pa’ estar peleando, t no eres Shakira ni yo Pique”, em referência ao rompimento entre Shakira e o ex-zagueiro do Barcelona.