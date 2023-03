Shakira posa com Carson Daly em jogo do New York Islanders e os torcedores da NHL vão à loucura

Shakira tem feito algumas viagens e enquanto está em Nova Iorqueela teve a oportunidade de ir a um jogo de hóquei para torcer pelos New York Islanders com o apresentador do The Voice Carson Daly.

Daly e Shakira postaram uma foto nas redes sociais e os Islanders postaram uma foto e fizeram uma grande legenda sobre como “A Rainha da Música Latina estava torcendo nas #Isles com Carson Daly ontem à noite no @UBSArena!”, escreveram os Islanders no Twitter, onde a equipe postou a foto repleta de estrelas.

Imediatamente, a NHL repostou a foto e as curtidas começaram a aparecer.

O artista vencedor do Grammy também visitou “The Tonight Show” e tocou “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, ao lado de Bizarrap e mostrou uma foto de todos os recordes mundiais do Guinness que eles quebraram recentemente.

Shakira falou sobre Gerard Piqu com Jimmy Fallon

Durante a entrevista, ela falou sobre a difícil situação com a separação que ela e os dois filhos tiveram de suportar do ex-namorado Gerard Piqu.

“A coisa com essa música é que ela se tornou uma espécie de hino para tantas mulheres por aí”

“Tive um ano muito difícil após minha separação e escrever este filho foi muito importante para mim. Tem sido uma maneira saudável de canalizar minhas emoções.” Ela brincou.

“Tive que aturar tanta porcaria.”

Shakira falou com a revista Elle em Outubro 2022 dizendo que ela estava lidando com um “incrivelmente difícil” situação.

“Oh, é muito difícil falar sobre isso pessoalmente, especialmente porque é a primeira vez que abordo essa situação em uma entrevista”, ela elaborou “Fiquei quieta e apenas tentei processar tudo.

“Hum, e sim, é difícil falar sobre isso, especialmente porque ainda estou passando por isso, e porque estou sob os olhos do público e porque nossa separação não é como uma separação normal. E tem sido difícil não só para mim, mas também para meus filhos. Incrivelmente difícil.”