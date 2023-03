Shakira se abre para Jimmy Fallon sobre seu ano difícil e se apresenta perfeitamente

Shakira e Bizarrap acabaram de entrar no programa Jimmy Fallon e tocaram “BZRP #53 Music Session” ao vivo na frente de um público de estúdio depois que ela confessou que teve um ano difícil por causa da separação do pai de seus filhos Geraldo Piqu.

Durante a entrevista de quase dez minutos, o apresentador do The Tonight Show, Jimmy Fallon começou a falar sobre o Guinness World Records que o casal rompeu com o single de sucesso.

Shakira e Bizarrap quebraram vários recordes do Guinness

Shakira também falou sobre a influência que seus filhos Milan e Sasha têm sobre ela, já que seu filho mais velho foi parcialmente responsável pela colaboração entre Bizarrap e ela.

A cantora de ‘Hips don’t lie’ mencionou que seu filho Milan disse a ela ‘Você tem que fazer uma colaboração com Bizarrap’ e então começou a falar com seu empresário e enviou-lhe uma nota de voz do que ele pensava e, eventualmente, isso foi o catalisador de a colaboração.

A música mais ouvida em 24 horas no Spotify

Sessão de Música de Shakira e Bizarrap #53 está em alta desde seu lançamento e parece que são mais marcos a serem alcançados, enquanto isso, a música no YouTube já ultrapassou 63 milhões de reproduções, 5,5 milhões de curtidas e 336 mil comentários até agora.

Mas isso foi só o começo porque a música também foi a música mais rápida a atingir 100 milhões de visualizações em sua primeira semana na rede social de vídeos, que foi o segundo prêmio.

No Spotify, foi a música mais ouvida em 24 horasjá que seus fãs jogaram 14.393.342 vezes, também totalizou impressionantes 80.646.962 em uma semana.