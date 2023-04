Shakira usa a mídia social para outra possível chance de Clara Cha: O que a cantora disse?

Shakira postou uma mensagem no Instagram que voltou a chamar a atenção Gerard Piquéparceiro de, Clara Chia. A cantora colombiana partilhou com os seus seguidores uma fotografia em que se pode ver o seu rosto, iluminado numa parte e naturalmente sombreado noutra. Até agora, nada fora do normal. O que chamou a atenção é o texto da legenda.

O texto que acompanha a imagem contém apenas uma palavra: “Claroescuro”. A rigor, trata-se de uma técnica de pintura de origem italiana que atingiu seu auge no período barroco. Light-dark, como é traduzido para o inglês, consiste em misturar luzes e sombras na obra. Desta forma é possível dar uma sensação maior de volume à imagem.

Apesar desta explicação artística fazer sentido, muitos optaram por interpretá-la como uma tentativa de Clara Chia, piqueparceiro de devido ao jogo óbvio com o nome dela, bem como Shakira fez em seu golpe com barbear.

De qualquer jeito, Shakira não ofereceu nenhuma explicação sobre o que ela queria dizer com a postagem, o que era mais do que provável a ideia por trás da legenda vaga – gerar muita conversa sem ser excessivamente agressivo ao se referir a clara.

Alguns apoiaram a colombiana, mas outros acreditam que é hora de ela parar de se concentrar no atual parceiro de seu ex – uma mulher muito mais jovem do que Shakira é.

Aliás, aqueles ao redor Shakira negaram que ela esteja envolvida romanticamente com alguém no momento.