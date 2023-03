Sharon Stone revela batalhas pela custódia dos filhos: você sabia que sua mãe faz filmes de sexo?

Sharon stone admitiu que sua batalha pela custódia de seu filho foi prejudicada por seu lendário filme ‘Instinto básico’. A atriz de 64 anos refletiu sobre seu papel no filme de 1992, observando que foi parte do motivo pelo qual ela perdeu a custódia de seu filho Roan, que ela adotou com seu ex. Phil Bronstein.

Ela explicou suas provações e tribulações no podcast ‘Table for Two With Bruce Bozzi’ do iHeart. Ela explicou os terríveis preconceitos que teve que enfrentar devido à sua carreira de atriz.

“Perdi a custódia do meu filho. Quando o juiz perguntou ao meu filho – meu menininho, ‘Você sabia que sua mãe faz filmes de sexo?'”, disse Stone.

“As pessoas estão andando sem roupas na TV normal agora e você viu talvez um décimo sexto de segundo de uma possível nudez minha e eu perdi a custódia do meu filho.

“Acabei na Mayo Clinic com batimentos cardíacos extras nas câmaras superior e inferior do meu coração… Isso partiu meu coração. Literalmente quebrou meu coração.”

O ex-marido conseguiu a custódia

Phil recebeu a custódia primária e Sharon recebeu direitos de visita com seu filho todos os meses. Agora, Roan é ator e estrela ‘What About Love’, com Andy Garcia interpretando seu pai na tela. Após o divórcio, Sharon adotou o filho Laird em 2005 e o filho Quinn em 2006.

“Fui punido por mudar as regras de como vemos as mulheres, e entendo que ao escrever este livro eu poderia ser punido novamente. Mas desta vez não estou com medo”, explicou Stone em suas memórias em 2021.

“Eu parei de comer e desmoronei e nem percebi. Eu simplesmente deitei e desisti. Meu coração, parecia, estava realmente partido.

“Fiz isso por 13 anos; joguei uma partida muito longa e difícil de xadrez de custódia em um esforço para conseguir para ele tudo o que pudesse para sua saúde e bem-estar. Agora minha casa e minha família estão completas e posso reencontrar o sucesso no resto da minha vida, pois meu coração também está completo.”