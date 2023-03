‘Shazam 2’ começa mal nas bilheterias no aniversário de 2 anos do Snyder Cut

James GunnO novo DCU ainda não viu a luz do dia – e derrubar a velha guarda está se mostrando brutal … tanto nas bilheterias quanto no Twitter, onde está tudo Zack Snyder dia todo.

Primeiro, há ‘Shazam 2’ – que chegou aos cinemas neste fim de semana e já teve um começo difícil, com uma estreia doméstica projetada de US $ 30 milhões … um dos piores para qualquer filme da DC. Lembrar, Zachary LeviO futuro de Gunn no mundo de Gunn está em jogo … e você deve imaginar que o bombardeio do filme dele aqui (parte do antigo DCEU) não é um bom presságio.

Pode haver mais dores de crescimento para Gunn e companhia. antes que eles possam chegar à sua nova lista real – que começará com ‘Superman: Legacy’ em 2 anos. A DC ainda não lançou ‘Aquaman 2’ e ‘The Flash’… ambos os quais foram concluídos antes de Gunn aparecer.

O tempo dirá como eles vão, mas por enquanto … ‘Shazam 2’ não está valendo a pena. Enquanto isso, os fãs de Snyder estão comemorando o aniversário de 2 anos de seu filme ‘Liga da Justiça’ – o “Snyder Cut”, como é conhecido. E sim … eles estão mais uma vez clamando por mais conteúdo de super-heróis ZS.



Existem alguns “Snyder” tendências saindo no aplicativo de pássaros, incluindo pessoas ligando para a Warner Bros. que liberar os direitos para as criações de Zack para a Netflix… onde ele agora está fazendo outros filmes. A razão… eles querem que o cara continue o “Snyderverse”, com todos aqueles ex-atores/heróis – como Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoaetc

Claro, isso provavelmente não vai acontecer… mas a fervorosa base de fãs exige isso de qualquer maneira.

Para tornar as coisas ainda mais complicadas está o próprio Zack … que, apenas esta semana, provocou um anúncio – cortesia de um de seus grandes vilões do DCEU, Darkseid. Não está claro o que é … mas ele incendiou a Internet com especulações – então ZS também não está indo embora, ao que parece.

E uma última menção a Zack – onde alguém estava, novamente, se divertindo nos dias de glória – veio do próprio BA … que estava cantando louvores ao diretor em um novo Perfil THR essa semana.

Resumindo … o DCEU deixou alguns sapatos grandes e poderosos para preencher, e esses sapatos continuam sendo criados enquanto todos esperam por Gunn e Peter Safrana visão de ganhar vida.

Começar do zero, como se vê, é um processo longo e tedioso. Muito para limpar da garagem, e nem todo mundo quer as sobras à venda … como o WBD está descobrindo agora.