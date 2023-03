Shazam! Começo difícil de Fúria dos Deuses: a culpa é da pandemia ou o Universo DC está perdendo seu apelo?

Shazam! Fúria dos Deusesa mais recente adição ao DC Universo Estendido, abriu com decepcionantes $ 11,7 milhões na sexta-feira, com uma estreia projetada de apenas $ 30 milhões para o fim de semana. O primeiro Shazam! O filme, lançado em 2019, estreou com US $ 53,5 milhões, tornando a estreia nada assombrosa da sequência ainda mais decepcionante.

O filme também não está indo bem com a crítica, com Tomates podres pontuação de 54% e um B+ CinemaScore, em comparação com 90% e um A para o primeiro filme. Uma das razões para as lutas do filme pode ser a pandemia, que tornou difícil para as famílias, um público-alvo importante para o primeiro filme, ir aos cinemas.

Apesar dos contratempos do Shazam, Grito VI e Credo III estão indo bem nas bilheterias. O filme é a 12ª edição da DC Universo Estendidoe o primeiro a ser lançado desde James Gunn e Peter Safran foram trazidos para correr DC Studios e projetar uma revisão completa.

O futuro dos personagens e atores da DC apresentados antes da aquisição de Gunn e Safran é incerto, com Henry Cavillquem jogou Super homennão voltando.

Shazam! sequela tem muito poder estelar

Apesar dessa incerteza, o filme conta com um elenco impressionante, incluindo Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler como as Filhas de Atlas, um trio de antigas deusas que vieram à Terra para recuperar os poderes mágicos que o mago Shazam (Djimon Hounsou) tirou deles. Claro, cabe Billy Batsontambém conhecido como Shazam (Asher Angel/Zachary Levi) e sua família estendida/companheiros super-heróis para salvar o dia.

Na estréia de terça-feira em Hollywood, Levi abordou seu futuro com a franquia, afirmando: “Estou muito feliz com este filme. … Espero que não seja o meu último.”

Dirigido por David F. Sandberg de um roteiro de Henry Gayden e Chris Morgan, Shazam! Fúria dos Deuses pode ter tropeçado fora do portão, mas ainda tem muito tempo para recuperar o terreno perdido. Afinal, como o próprio Levi disse: “Não se trata do fim de semana de estreia; trata-se da vida do filme”.