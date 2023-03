Show de prévia do UFC 285: a hora da verdade de Jon Jones finalmente chegou

Jon Jones está voltando para o octógono do UFC no sábado pela primeira vez em mais de três anos. Jones tem a tarefa de enfrentar Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados, que certamente tem a sombra do ex-campeão Francis Ngannou pairando sobre ele. Jones pode fazer isso, ou Gane terá o título em volta da cintura no final do UFC 285?

Junte-se a Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, enquanto eles visualizam a fascinante luta Jones vs. competiu em mais de 36 meses e está fazendo sua estreia no peso pesado, e mais. Além disso, eles visualizam a luta pelo título dos moscas entre Valentina Shevchenko e Alexa Grasso, a estreia de Bo Nickal no octógono, Shavkat Rakhmonov x Geoff Neal, Mateusz Gamrot enfrentando Jalin Turner e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC 285 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.