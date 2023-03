Show de prévia do UFC Las Vegas: O que está em jogo no evento principal Petr Yan x Merab Dvalishvili?

O primeiro evento do UFC após o UFC 285 acontece em sua cidade natal, mas não no APEX, já que o UFC Las Vegas apresenta uma luta principal do evento principal na divisão peso galo entre o ex-campeão Petr Yan e o candidato Merab Dvalishvili.

Mike Heck, José Youngs e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, visualizam a luta de 135 libras e o que está em jogo para Yan e Dvalishvili, se uma disputa de cinturão pode ser a próxima para qualquer um dos lutadores com uma vitória (ou muito, muito longe com um perda). Além disso, discutimos o co-luta principal dos pesos pesados ​​entre Alexander Volkov e Alexandr Romanov, a luta remarcada de Nikita Krylov x Ryan Spann, Ricardo Ramos perdeu peso por oito libras, o que fez com que sua luta com Austin Lingo fosse cancelada e muito mais .

