Show pós-luta do UFC 285: Reação a Jon Jones, vitórias de Alexa Grasso no campeonato

Jon Jones precisou de pouco mais de dois minutos para adicionar o campeão peso-pesado do UFC à sua impressionante lista de realizações de carreira ao finalizar Ciryl Gane na luta principal do UFC 285. Antes disso, Alexa Grasso venceu por finalização para acabar com o peso-mosca dominante reinado do título de Valentina Shevchenko.

Após um pay-per-view memorável, Mike Heck, Shaun Al-Shatti e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem ao impressionante retorno de Jones ao octógono pela primeira vez em mais de três anos, como uma luta entre o novo campeão peso-pesado e o ex-campeão o campeão Stipe Miocic poderia ir, o desempenho incrível de Grasso para causar uma grande reviravolta e onde a derrota deixa Shevchenko.

Além disso, os tópicos incluem a vitória por paralisação de Shavkat Rakhmonov no terceiro round sobre Geoff Neal e o que pode vir a seguir para ele, a estreia bem-sucedida de Bo Nickal no octógono, Cody Garbrandt vencendo sua luta contra Trevin Jones, mas ainda adicionando muitas outras questões sobre seu futuro e muito mais.

