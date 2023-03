Show pós-luta do UFC Las Vegas: reação ao domínio de Merab Dvalishvili sobre Petr Yan

Apesar de ser um azarão considerável, Merab Dvalishvili não apenas derrotou Petr Yan na luta principal do UFC Las Vegas, mas também varreu o placar contra o ex-campeão peso galo. Com aspirações de título em jogo, e seu amigo e parceiro de treinamento Aljamain Sterling segurando o título de 135 libras, onde a vitória de sábado coloca “The Machine” na discussão do campeonato?

Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem ao desempenho dominante de Dvalishvili contra Yan, o que pode ser o próximo para os dois, e a surpreendente mudança de ritmo na carreira de Yan nos últimos dois anos.

Além disso, eles discutem a rápida paralisação de Alexander Volkov sobre Alexandr Romanov, a finalização de Nikita Krylov no primeiro round sobre Ryan Spann, Bruno Silva e as finalizações sensacionais de Davey Grant nas eliminatórias e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Las Vegas acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde mais você conseguir seus pods.