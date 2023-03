O corpo costuma dar alguns sinais de que a alimentação deve melhorar quando as coisas não estão indo muito bem. Afinal de contas, precisamos dos alimentos para manter as funções do organismo funcionando adequadamente. Isso quer dizer que se faltam nutrientes, nosso corpo começará a sofrer com isso.

Portanto, neste texto, reunimos alguns fatores que devem ser analisados a fim de detectar sinais de que está na hora de se alimentar melhor.

Sinais de que a sua alimentação deve melhorar

O nosso corpo não é uma máquina. Ele é orgânico e precisa de nutrientes, vitaminas e minerais para funcionar bem. Quando comemos apenas alimentos ruins, nosso corpo começa a sofrer as consequências. E essas consequências vão muito além dos problemas padrões estéticos, como muitas pessoas imaginam.

Até porque, a nossa alimentação não se limita apenas ao fato de sermos gordos ou magros, mas, sim, associa-se com a nossa saúde de uma maneira geral.

Com isso em mente, veja alguns dos sinais de que a alimentação deve melhorar:

1. Cansaço e fadiga excessiva

O cansaço e a fadiga excessiva podem ser um dos sinais de que você não está comendo alimentos o suficiente. Ou então, que está exagerando no açúcar ou em outros tipos de alimentos não tão benéficos assim.

Isso porque, quando comemos muito doce, por exemplo, proporcionamos picos de insulina em nosso corpo. E quando essa insulina cai, acabamos sentindo uma maior sensação de fadiga e cansaço.

É como se tivéssemos uma dose intensa de energia em um momento, seguida por um desgaste logo depois.

2. Cabelos e unhas quebradiços

Os nossos cabelos e unhas precisam de vitaminas para se manterem sempre fortes e com “vida”, digamos assim. Sendo assim, um dos sinais de que a alimentação deve melhorar é justamente este: cabelos que caem facilmente, ou ficam mais “ralinhos” e fracos, bem como as unhas que quebram com facilidade – especialmente quando eram fortes há algum tempo.

3. Problemas para memorizar

O nosso cérebro precisa de nutrientes, gorduras boas e vitaminas para funcionar adequadamente. Caso contrário, poderemos começar a apresentar problemas para memorizar informações importantes, como também podemos ter problemas para se concentrar.

Afinal, como ele poderá manter as funções em dia se não possui energia para tal atividade? Pois é!

Por isso, às vezes o problema para se concentrar nos estudos e no trabalho, por exemplo, pode estar associado à má alimentação e aos hábitos ruins. Fique de olho!

4. Constipação

Nosso intestino precisa de fibras e de uma alimentação saudável para manter as suas funções sempre em dia. Se não consumimos alimentos com fibras, mas apenas produtos muito industrializados, podemos acabar tendo problemas de constipação.

Por conta disso que, muitas vezes, ouvimos que para lidar com a constipação o ideal é ingerir mais frutas, verduras e legumes, pois são ricos em fibras.

5. Problemas com a imunidade

A vitamina C é extremamente importante para o nosso corpo, pois ajuda a fortalecer as células protetoras do nosso organismo, ou seja, o sistema imunológico. Se a ingestão desse tipo de vitamina é escassa, a imunidade pode começar a cair.

Sendo assim, se você sente que fica resfriado ou gripado de forma constante, vale a pena conversar com um profissional da saúde para investigar a alimentação, ok?

Cuide-se e, caso detecte que a sua alimentação não é tão equilibrada assim, busque ajuda de um nutricionista!