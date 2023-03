SINE de Catalão – GO anuncia vagas de EMPREGOS em várias áreas

No estado de Goiás, Prefeitura Municipal de Catalão via Sistema Nacional de Empregos (SINE) anuncia abertura de novas 29 vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Gesseiro Mecânico de Automóveis Motorista de Caminhão Munk Supervisor de Obras Trabalhador Rural Vendedor Interno Zelador Operador de Trator de Pneu Pedreiro de acabamento Auxiliar de Estoque Auxiliar de Limpeza Borracheiro Caseiro Auxiliar Administrativo Auxiliar de Cozinha Cuidador de Idosos Eletricista Predial Empregada Doméstica Garçom Motorista Entregador Oficial de Serviços Gerais Recepcionista Servente de Obras

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever presencialmente no SINE local, munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital, e cadastra-se na função desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

