Sistema Nacional de EMPREGOS informa novas vagas em Jataí – GO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Prefeitura Municipal de Jataí/GO via Sistema Nacional de Emprego (SINE) informa abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Motorista de caminhão-pipa Motorista de ônibus urbano Jardineiro Mecânico de caminhões Diarista Eletricista automotivo Encarregado de lavanderia Auxiliar de estoque Caseiro Office-boy Operador de máquinas agrícolas Soldador Encarregado agrícola Gerente de restaurante Mecânico de máquinas agrícolas Motorista carreteiro Motorista de caminhão (mantenedor)

Três características essenciais em funcionários e colaboradores

AGILIDADE: Um bom funcionário deve ser flexivél e ágil na tomada de decisões. Os funcionários precisam saber responder às suas responsabilidades com rapidez e eficiência, sem comprometer o desempenho da equipe e da empresa. INICIATIVA: Expressar ativamente opiniões e suas idéias é uma condição necessária para excelentes funcionários. Aqueles que estão dispostos e determinados a participar e até liderar as mudanças e ações da empresa indicam seu desejo de cooperar com o desenvolvimento do negócio. FLEXIBILIDADE: Assim como as empresas devem se tornar cada vez mais flexíveis, os bons funcionários também devem possuir a característica da flexibilidade. Como estarão lidando com diferentes culturas e diferentes situações ao longo de suas carreiras, precisam ser flexíveis e sempre abertos a mudanças caso precisem alterar algum projeto, ação, programa ou mesmo posicionamento.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico do VAPT VUPT ou presencialmente, na unidade do SINE local, munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

