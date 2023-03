SiSU 2023/1: 62% dos inscritos são mulheres

O Ministério da Educação (MEC) informou que a 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023 recebeu mais de 1 milhão de inscrições. Dos 1.073.024 candidatos inscritos, 62,1% são mulheres, enquanto 37,9% são do sexo masculino.

Os dados da pasta indicam ainda que, em relação à faixa etária, 77,8% dos inscritos têm 21 anos ou menos. Já os candidatos na faixa etária dos 21 aos 30 anos representam 15,4% dos inscritos. Em seguida, aparecem os candidatos com idade entre 31 e 40 anos (4,1%) e na faixa etária de 41 a 50 anos (1,9%). Já os maiores de 50 anos representam 0,8% dos inscritos.

De acordo com a pasta, no total, o sistema teve 2.062.815 inscrições, pois os estudantes puderam escolher até duas opções de curso. Ao todo, 210.640 candidatos obtiveram aprovação. Dentre os aprovados, 65% foram selecionados para a primeira opção de curso e outros 35% foram aprovados para a segunda opção de curso.

Lista de Espera

Conforme o edital do SiSU 2023/1, os candidatos não convocados poderão continuar na disputa por uma vaga através da lista de espera. O período para manifestar interesse na lista de espera já está aberto. Os interessados poderão indicar o interesse até o dia 8 de março, por meio do site do programa.

SiSU 2023/1

As inscrições para o SiSU 2023/1 foram recebidas entre 16 e 24 de fevereiro. Puderam participar da seleção os estudantes que fizeram as provas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, e que obtiveram nota acima de zero na prova de redação. Estudantes que fizeram o exame na condição de treineiro não puderam participar.

O SiSU 2023/1 conta com a oferta de mais de 226 mil vagas para ingresso em 6.402 opções de cursos de graduação de 128 instituições públicas de ensino superior (estaduais e federais).

Confira o edital do SiSU para mais informações.

