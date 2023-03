Snapchat celebra Holi com divertidos filtros de realidade aumentada

Com o fervor do Holi em toda a Índia, o Snapchat adicionou quatro novos filtros de realidade aumentada (AR) para celebrar o festival. Esses filtros incluem a lente de referência ‘Color Your City’, um controle de mapa Snap personalizado, queda de moda Bitmoji com tema Holi, adesivos localizados e lentes Holi AR.

A lente ‘Color Your City’ permite que os usuários do Snapchat pintem suas cidades com aquarela AR, proporcionando uma maneira colorida e divertida de marcar a época festiva. Os usuários também podem pesquisar filtros Holi na guia Explorar do aplicativo, facilitando a localização e o uso dos novos filtros.

Além desses novos filtros, o Snapchat anunciou recentemente um novo chatbot chamado My AI, que usa a versão mais recente da tecnologia ChatGPT da OpenAI. Este chatbot é personalizado para o Snapchat e está disponível como um recurso experimental para assinantes do Snapchat+.

O My AI foi projetado para ajudar os usuários em uma variedade de tarefas, como recomendar ideias de presentes de aniversário, planejar caminhadas, sugerir receitas ou até mesmo escrever haicais. Os usuários podem personalizar seu chatbot, dando-lhe um nome e personalizando o papel de parede para seu chat.

No entanto, o Snapchat adverte que My AI é propenso a “alucinações” e pode ser levado a dizer qualquer coisa. Para melhorar a experiência do produto, todas as conversas com o My AI serão armazenadas e poderão ser revisadas, embora a empresa tenha como objetivo evitar informações tendenciosas, incorretas, prejudiciais ou enganosas.

