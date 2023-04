Sophia Lillis jogou Dungeons & Dragons muito antes do papel em novo filme de sucesso

Estrela de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Ladrões” Sophia Lillis diz que foi um sonho realizado fazer parte do filme baseado em jogos de mesa … porque ela está rolando d20s há alguns anos.

Recebemos a atriz na quinta-feira no LAX – horas antes de seu novo filme com Chris Pine, Michelle Rodriguezdar Regé-Jean Page estreou amplamente nos cinemas – e ela nos disse que não havia muita preparação para seu papel porque ela é muito versada no RPG.