A Soprano possui mais de 6 décadas de experiência no mercado de casa e construção. Trata-se de uma empresa que vem crescendo diariamente e busca por novos profissionais para compor uma equipe talentosa. Nesta data, novas vagas de emprego foram abertas pelo Brasil. Confira, a seguir.

Soprano tem novas OPORTUNIDADES de emprego pelo Brasil

A Soprano oferece acesso ao bem estar, segurança e energia às famílias brasileiras através de soluções completas e produtos qualificados. Atualmente a companhia atende aos mercado de utilidades domésticas, construção civil, moveleiros e materiais elétricos.

Para dar continuidade a essa trajetória cheia de conquistas e reconhecimentos, a companhia abriu um novo processo seletivo e disponibiliza oportunidades de trabalho em várias regiões do Brasil. Confira, a seguir, os cargos anunciados.

Analis. ADM de Vendas Jr – Farroupilha/RS;







Operad. de Máquina I – Farroupilha/RS;







Comprador PL – Farroupilha/RS;







Analis. de Assistência Técn. Júnior – Farroupilha/RS;







Designer Gráfico Jr – Caxias do Sul/RS;







Estágio na área de Engenharia – Farroupilha/RS;







Analis. de Desenvolvim. do Produto PL – Caxias do Sul/RS;







Promot. Técnico – Florianópolis/SC;







Analis. De Qualid. PL – Rio Grande do Sul:







Vend. Interno – Farroupilha/RS;







Assisten. de Trade Marketing – Caxias do Sul/RS;







Preparador de Matéria Prima – Rio Grande do Sul.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Aos interessados em participar do processo seletivo, basta acessar o site 123 empregos e realizar a inscrição através do link mencionado no mesmo. A Soprano está em busca de trabalhadores excepcionais e comprometidos para fazer parte do time.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.