Sorteio das quartas de final da Champions League entre Real Madrid x Chelsea e Manchester City x Bayern

Real Madrid vai ter que superar Chelsea novamente se quiserem ganhar mais um título da Liga dos Campeões em 2023, com Los Blancos empatando contra o time de West London no sorteio das quartas de final na sexta-feira.

Os vencedores dessa eliminatória enfrentarão os vencedores do indiscutível jogo das quartas de final em Manchester City x Bayern de Munique nas semifinais.

Do outro lado do sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões, há um empate totalmente italiano em Milan x Napoli e o outro representante da Itália, o Inter, terá que se livrar da oposição portuguesa novamente em benfica. Inter nocauteado porto nas oitavas de final.

Grandes empates da Liga dos Campeões?

Manchester City x Bayern de Munique é claramente o jogo mais atraente, com Pep Guardiola tendo que enfrentar seu ex-clube com os campeões da Premier League.

É um empate bastante ponderado com a maioria dos favoritos ao troféu de um lado, com Napoli sendo a exceção e caindo do outro lado do sorteio. Os líderes da Serie A estarão confiantes agora em chegar à final.

Sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões na íntegra

Real Madrid x Chelsea

Benfica x Inter

Manchester City x Bayern de Munique

Milan x Napoli

Quando são as quartas de final da Liga dos Campeões?

As partidas de ida das quartas de final da Liga dos Campeões serão disputadas em 11/12 de abril de 2023. As partidas de volta estão marcadas para 18/19 de abril de 2023.

Onde será a final da Liga dos Campeões de 2023?

A final da Liga dos Campeões de 2023 será disputada no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. É o mesmo local da final de 2005.

AC Milãoentão, terão más lembranças caso cheguem à final deste ano, já que lideravam por 3 a 0 no intervalo, apenas para seguir em frente e perder incrivelmente para Liverpool.