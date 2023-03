O Spani Atacadista nasceu em 2004 e após muita dedicação e trabalho duro, atualmente possui mais de 5 mil colaboradores trabalhando em suas unidades, todos focados em transformar o grupo referência em seu segmento. A empresa almeja pelo seu crescimento e disponibilizou vagas de empregos em vários municípios do país e para diferentes cargos do mercado. Confira, a seguir.

Spani Atacadista abriu novos EMPREGOS pelo Brasil

O Spani Atacadista deseja se tornar a melhor opção de compra para seus clientes, e para isso conta com uma equipe de profissionais altamente treinados e qualificados atuando em suas filiais. Nesta data, a companhia abriu um novo processo seletivo e está em busca de novos membros para a composição de uma equipe talentosa.

O grupo oferece a todos os seus colaboradores uma garantia através da contratação CLT, diversos benefícios e um ambiente de trabalho inclusivo, onde os mesmos podem mostrar seus talentos e habilidades. Confira a, a seguir

Especialista em Vendas – São João da Boa Vista/SP;







Pessoa Cartazista – São Paulo;







OP. de Filial – Volta Redonda/RJ;







Téc. em Nutrição – Bragança Paulista/SP;







Op. de Caixa – Bragança Paulista/SP;







Subgeren. de Unidade – Tatuí/SP;







Líder de Recebimen. I – São Carlos/SP;







Banco de Talentos – Volta Redonda/RJ;







Lid. de Açougue – São Paulo;







Programa Menor Aprendiz – Itaquaquecetuba/SP;







Coor. de Operação – Boituva/SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada.

Veja também: Nestlé tem mais de 90 vagas de emprego em diversas regiões do Brasil

Como se candidatar

Para se candidatar nas oportunidades divulgadas, é só acessar o site 123 empregos e seguir as orientações publicadas no mesmo.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.