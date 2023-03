O Spani Atacadista teve sua primeira filial inaugurada no início do ano de 2004 e através de muita dedicação e trabalho duro, em 2017 aconteceu a sua maior expansão. Para continuar inovando e se desenvolvendo, novos empregos foram anunciados pelo Brasil. Veja, a seguir, os trabalhos disponíveis.

Spani Atacadista oferece novos EMPREGOS em várias cidades do Brasil

Através da qualidade em suas operações, o Spani Atacadista possui a missão de entregar os melhores serviços e se tornar a melhor opção para todos os seus parceiros e consumidores. Com o intuito de ser referência em seu segmento e na região em que atua, a empresa abriu novas vagas de trabalho pelo Brasil.

A companhia está em busca de profissionais éticos, que valorizam as pessoas e possuem paixão pelo que fazem. Veja, a seguir, as oportunidades disponibilizadas nesta data e todas as informações sobre a inscrição dos candidatos.

Especial. em Açougue – Mogi das Cruzes/SP;







LÍder de Frente de Cxa. – São José dos Campos / SP;







Coordenad. de Operações – Boituva/SP;







Gerente de Filial – Taubaté / SP;







Assist. de RH – Rio Claro / SP;







Embalador – São José dos Campos / SP;







Ofic. de Manutenção – São José dos Campos / SP;







Auxi. de Vendas – Itaquaquecetuba / SP;







Jovem Aprend. – Hortolândia / SP;







Especial. em Cartaz – São Carlos / SP.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Para se candidatar nas oportunidades divulgadas, basta seguir as instruções mencionadas no site 123 empregos e realizar o cadastro de um currículo para a companhia analisar.

